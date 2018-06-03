Бабченко рассказал о своей жизни после смерти

Российский журналист Аркадий Бабченко в своем Facebook рассказал подробности спецоперации СБУ по инсценировке его гибели, пишет URA.RU.
Бабченко признался, что на протяжении последнего месяца жил с ощущением мишени на лбу и приближающейся гибели. Он отмечает, что после завершения спецоперации ему фактически придется начинать новую жизнь, в которой опасность по-прежнему будет сопровождать его семью.
Он рассказал о многочисленных переездах из одной конспиративной квартиры в другую: "Корвалол и валерьянка уже не берут, и вы пьете их горстями".
"Ты не знаешь сколько месяцев, лет, тебе ходить с охраной, не знаешь, когда тебе можно будет хотя бы просто жить с незадернутыми шторами и подходить к окнам, а твоей дочери просто играть на улице с другими детьми", — написал Бабченко.
В своем посте он также высказался в адрес тех, кто посчитал спецоперацию и его сотрудничество с СБУ аморальным: "Вы, ****, вообще **** не представляете через какой ад мне пришлось протащить своих близких и не дай бог вам это представить и пережить".
"Убийство" Аркадия Бабченко произошло 29 мая. Через сутки на брифинге СБУ было объявлено, что журналист жив. Также рассказали о спецоперации, целью которой был поиск заказчика убийства.
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