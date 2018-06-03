Омские спасатели потушили пожар садовой лейкой

В Омске пожарные потушили горящие траву и мусор при помощи обычной лейки, пишет "Лента.ру" со ссылкой на местного жителя Максима Ватутина, который опубликовал видео на своей странице во "ВКонтакте".
Рядом с местом возгорания возле гаражного кооператива стояла пожарная машина. Одному из спасателей потребовалось несколько раз заново наполнять быстро лейку, в то время как воду в ведре из-под краски ему подносил коллега.
Пожарные возмущались съемке и требовали от очевидца прекратить запись.
Комментарии