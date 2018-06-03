Водитель автобуса с кондуктором похитили пассажира в Екатеринбурге

Конфликт, закончившийся похищением человека, произошел в автобусе 19-го маршрута в Екатеринбурге, водитель которого высадил всех пассажиров и увез мужчину в неизвестном направлении, сообщает URA.RU со ссылкой на очевидца.
"Я ехал на 19-м автобусе в сторону Химмаша. На остановке Шварца водитель автобуса минут пять не закрывал двери, ждал, вдруг появятся еще пассажиры. Одна женщина возмутилась и за это ее ударил кондуктор. За пострадавшую вступился мужчина-пассажир, в итоге он подрался с кондуктором. Водитель автобуса вышел в салон, заявив, что кондуктор его сын, потому мужчина ответит за драку", — рассказал очевидец, которому удалось заснять на видео часть конфликта.
По его словам, кондуктор с водителем кому-то позвонили, и после этого к автобусу подъехали еще два парня, внешне похожие на кондуктора. Все они выходцы из южных государств.
"Водитель выгнал из автобуса всех пассажиров, а мужчину силой удерживали и не позволили ему выйти. После этого его куда-то увезли. Не знаю, жив ли он сейчас", — отметил очевидец.
О похищении человека сообщили в отдел полиции. Там приняли заявление и пообещали разобраться. На данный момент проводится проверка.
Комментарии
Если в полиции тоже выходцы из южных стран, то не завидую похищеному.