Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов 30 мая утвердило максимальную цену на уголь в регионе, сообщает "Катунь 24".
Решение вступает в силу с 1 июля. С этой даты предельная стоимость угля за тонну с учетом НДС и затрат на транспортировку составит 4048 рублей.
"Утвердить предельную максимальную цену на топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории Алтайского края в размере 4048 рублей (с учетом НДС)", — сказано в решении управления.
В цену включены расходы на переработку угля продавцом, в том числе по разгрузке железнодорожных вагонов, его буртовке, хранению, погрузке и взвешиванию.
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