Aliexpress объявил акцию на новый флагман Xiaomi в России

Интернет-магазин Aliexpress объявил о распродаже флагманского смартфона Xiaomi Mi MIX 2S для российского рынка по специальной цене, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Akket.com.
Информация о цене появится на площадке 6 июня в 14:30 мск, магазин обещает установить фантастически низкую цену.
Смартфон будет представлен в версиях с 64 Гб и 128 Гб постоянной флеш-памяти и только в черном корпусе. Количество товара ограничено 1000 штук. Распродажа пройдет на портале Tmall, то есть товар уже сертифицирован в РФ и будет доставлен в течение двух дней.
Смартфон Mi MIX 2S — новый флагман китайского Xiaomi. Он укомплектован восьмиядерным процессором, имеет до 8 гигабайтов ОЗУ, разрешение экрана 2160 на 1080 пикселей, а также две камеры разрешением 12 и 5 мегапикселей.
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