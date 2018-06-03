Вице-премьер Дмитрий Козак в эфире программы "Вести в субботу" заявил, что цены на бензин выросли из-за высоких цен на нефть на внешних рынках, что делает производство бензина в России относительно невыгодным.
"Если цены на нефть на внешних рынках выше, то это может оказаться относительно невыгодно. Поэтому для того, чтобы обеспечить баланс цен, нефтяники подняли цены на нефть, нефтеперерабатывающие заводы — цены на бензин. Соответственно, мы получили ту ситуацию, которую имеем на оптовом рынке. Дефицита бензина нет", — пояснил Козак.
Козак подчеркнул, что по сравнению с мировыми ценами на бензин в России топливо дешевле.
"В такой же нефтяной стране, в Норвегии, они в рублевом выражении в два раза выше, чем в нашей стране. В США, которые занимают лидирующее место по добыче нефти, бензин тоже подорожал вместе с мировыми ценами на нефть", — довел до сведения вице-премьер.
Как пишут "Известия", в мае бензин в стране в среднем подорожал на 5%, однако в некоторых регионах рост превысил 10%.
В субботу, 2 июня, стало известно, что правительство России договорилось с нефтяными компаниями зафиксировать цены на бензин и дизельное топливо. Цены установят на уровне 30 мая.
Также с 1 июня для сдерживания цен правительство снижает акцизы на топливо: бензин на 3000 рублей за тонну, дизтопливо на 2000 рублей за тонну.
Комментарии
Пусть этот козак сначала скажет какова там средняя зарплата в пересчёте на наши рубли!!!
Козак привел в пример Норвегию, где цены на бензин в два раза выше!! А что не привёл в пример Венесуэлу где цены на бензин вообще копейки?))) за кого голосовали то и получили, плакать теперь не надо стабильность одним словом!!!
Для того, кто считает людишек дебилами средняя зарплата в Норвегии в рублевом эквиваленте 420000,
а зарплата в Норвегии во сколько раз выше в рублевом выражении он почему не сказал? а пенсии? а стипендии?
"Если цены на нефть на внешних рынках выше, то это может оказаться относительно невыгодно. Поэтому для того, чтобы обеспечить баланс цен, нефтяники подняли цены на нефть, нефтеперерабатывающие заводы — цены на бензин. Соответственно, мы получили ту ситуацию, которую имеем на оптовом рынке. Дефицита бензина нет", — пояснил Козак.
С такими рассуждениями ни о каком "прорыве" путина не может быть и речи. С таким "обновленным" правительством и президентом ничего не изменится: бедные будут беднеть, олигархи - богатеть.. А этот детский лепет то это может оказаться относительно невыгодно - кому невыгодно? Лично сечину и миллеру?
Для того, кто считает людишек глупцами сред. няя зарплата в Норвегии в рублевом эквиваленте 320000,
Кстати, высокая цена только в норвегии, в других странах буржуинских он на много ниже. А о средней зарплате и говорить не буду
И шведы нам завидуют !
Венесуэла 90 коп за литр, россия 50 за литр...
По официальным данным норвежского Статистического управления, средняя зарплата в Норвегии в 2017 году составляет 43800 норвежских крон (333 000 руб) в месяц
(с) hochusvalit com
а как госопдин козак объяснит тот факт, что когда нефть со 100 долларов упала до 30, цены на бензин не снизились ни на копейку?
В пересчете хоть на баксы хоть на рубли зарплата Козака, выше. чем в среднем по Норвегии
3.06.2018 11:18 Тысяч 250 рублей - средняя такая. Минимальная - примерно 15-20 долларов в час (если в баксах). Другими словами, за два дня зарабатывают около одного российского МРОТ, как бы смешно это не звучало))) Налоговая система там весьма муторная правда, весьма и весьма. Но это не значит, что много забирают... просто куча разных шкал, разных систем расчета, разных налогов, разных ставок и т.д. и т.п., и все это очень гибкое. Ну, в целом там даже налог индивидуален для каждого физлица, на объем влияет доход, стаж, возраст, семья, количество детей, количество недвижимости и дохуа всего еще. Кроме того, определенные налоги по различным обстоятельства там могут вообще отменить для конкретного человека. Ах да, если получаешь минималку, то практически не платишь налоги, там копейки какие-то приходится отдавать.
Сами за путина голосовали
Ну это меняет дело!
За рубежом цены выше и туда хочется продать бензин. Это как красивая соседка, к ней всегда хочется в гости. А где совесть?
а мы-то думали гадали, почему да зачем? А оно вона что! Ну теперь все понятно, все расходимся
Догоним и перегоним, как говорится ...ей Европу
Ну раз нефть подорожала, верните курс рубля обратно, и тогда, если доллар будет по 30 рублей, то цена бензина получится полтора доллара, примерно как в Норвегии. Доходы населения только далеки от норвежских.