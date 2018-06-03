Воскресенье, 3 Июнь, 13:21

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Готовы ли вы отказаться от поездок на собственном автомобиле?

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 62,21
€ 72,72
469115
20°
Обь
475см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Виктор Томенко возглавил Алтайский крайОтставка Александра Карлина Паводок-2018
Новости

Рост цен на топливо в России объяснил вице-премьер Козак

, ИА "Амител"
Козак привел в пример Норвегию, где цены на бензин в два раза выше

Фото: retail-loyalty.org

Вице-премьер Дмитрий Козак в эфире программы "Вести в субботу" заявил, что цены на бензин выросли из-за высоких цен на нефть на внешних рынках, что делает производство бензина в России относительно невыгодным. 

"Если цены на нефть на внешних рынках выше, то это может оказаться относительно невыгодно. Поэтому для того, чтобы обеспечить баланс цен, нефтяники подняли цены на нефть, нефтеперерабатывающие заводы — цены на бензин. Соответственно, мы получили ту ситуацию, которую имеем на оптовом рынке. Дефицита бензина нет", — пояснил Козак.

Козак подчеркнул, что по сравнению с мировыми ценами на бензин в России топливо дешевле.

"В такой же нефтяной стране, в Норвегии, они в рублевом выражении в два раза выше, чем в нашей стране. В США, которые занимают лидирующее место по добыче нефти, бензин тоже подорожал вместе с мировыми ценами на нефть", — довел до сведения вице-премьер.

Как пишут "Известия", в мае бензин в стране в среднем подорожал на 5%, однако в некоторых регионах рост превысил 10%. 

В субботу, 2 июня, стало известно, что правительство России договорилось с нефтяными компаниями зафиксировать цены на бензин и дизельное топливо. Цены установят на уровне 30 мая.

Также с 1 июня для сдерживания цен правительство снижает акцизы на топливо: бензин на 3000 рублей за тонну, дизтопливо на 2000 рублей за тонну.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

3.06.2018 11:18
месный

Пусть этот козак сначала скажет какова там средняя зарплата в пересчёте на наши рубли!!!

0  0
3.06.2018 11:18
Иван

Козак привел в пример Норвегию, где цены на бензин в два раза выше!! А что не привёл в пример Венесуэлу где цены на бензин вообще копейки?))) за кого голосовали то и получили, плакать теперь не надо стабильность одним словом!!!

0  0
3.06.2018 11:19
- гость -

Для того, кто считает людишек дебилами средняя зарплата в Норвегии в рублевом эквиваленте 420000,

0  0
3.06.2018 11:19
- гость -

а зарплата в Норвегии во сколько раз выше в рублевом выражении он почему не сказал? а пенсии? а стипендии?

0  0
3.06.2018 11:19
- гость -

"Если цены на нефть на внешних рынках выше, то это может оказаться относительно невыгодно. Поэтому для того, чтобы обеспечить баланс цен, нефтяники подняли цены на нефть, нефтеперерабатывающие заводы — цены на бензин. Соответственно, мы получили ту ситуацию, которую имеем на оптовом рынке. Дефицита бензина нет", — пояснил Козак.

С такими рассуждениями ни о каком "прорыве" путина не может быть и речи. С таким "обновленным" правительством и президентом ничего не изменится: бедные будут беднеть, олигархи - богатеть.. А этот детский лепет то это может оказаться относительно невыгодно - кому невыгодно? Лично сечину и миллеру?

0  0
3.06.2018 11:20
- гость -

Для того, кто считает людишек глупцами сред. няя зарплата в Норвегии в рублевом эквиваленте 320000,

0  0
3.06.2018 11:22
- гость -

Кстати, высокая цена только в норвегии, в других странах буржуинских он на много ниже. А о средней зарплате и говорить не буду

0  0
3.06.2018 11:27
Рубцовчанин

И шведы нам завидуют !

0  0
3.06.2018 11:35
- гость -

Венесуэла 90 коп за литр, россия 50 за литр...

0  0
3.06.2018 11:42
1122

По официальным данным норвежского Статистического управления, средняя зарплата в Норвегии в 2017 году составляет 43800 норвежских крон (333 000 руб) в месяц

(с) hochusvalit com

0  0
3.06.2018 11:47
- гость -

а как госопдин козак объяснит тот факт, что когда нефть со 100 долларов упала до 30, цены на бензин не снизились ни на копейку?

0  0
3.06.2018 11:54
- гость -

В пересчете хоть на баксы хоть на рубли зарплата Козака, выше. чем в среднем по Норвегии

0  0
3.06.2018 11:57
- гость -

3.06.2018 11:18 Тысяч 250 рублей - средняя такая. Минимальная - примерно 15-20 долларов в час (если в баксах). Другими словами, за два дня зарабатывают около одного российского МРОТ, как бы смешно это не звучало))) Налоговая система там весьма муторная правда, весьма и весьма. Но это не значит, что много забирают... просто куча разных шкал, разных систем расчета, разных налогов, разных ставок и т.д. и т.п., и все это очень гибкое. Ну, в целом там даже налог индивидуален для каждого физлица, на объем влияет доход, стаж, возраст, семья, количество детей, количество недвижимости и дохуа всего еще. Кроме того, определенные налоги по различным обстоятельства там могут вообще отменить для конкретного человека. Ах да, если получаешь минималку, то практически не платишь налоги, там копейки какие-то приходится отдавать.

0  0
3.06.2018 12:06
- гость -

Сами за путина голосовали

0  0
3.06.2018 12:18
Даша Сибирячк

Ну это меняет дело!

0  0
3.06.2018 12:25
- гость -


За рубежом цены выше и туда хочется продать бензин. Это как красивая соседка, к ней всегда хочется в гости. А где совесть?

0  0
3.06.2018 12:34
Шатал Труба

0  0
3.06.2018 12:35
- гость -

а мы-то думали гадали, почему да зачем? А оно вона что! Ну теперь все понятно, все расходимся

0  0
3.06.2018 12:35
Шатал Труба

0  0
3.06.2018 12:42
Шатал Труба

Догоним и перегоним, как говорится ...ей Европу

0  0
3.06.2018 13:02
- гость -

Ну раз нефть подорожала, верните курс рубля обратно, и тогда, если доллар будет по 30 рублей, то цена бензина получится полтора доллара, примерно как в Норвегии. Доходы населения только далеки от норвежских.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
13:07
Сотрудница регистратуры набросилась на пациента из-за бесплатной медпомощи 0
12:37
Каждый третий фанат поедет на ЧМ-2018 в Россию ради русских девушек 0
12:23
Более 500 миллионов рублей вложат инвесторы в "Белокуриху-2" в 2018 году 0
11:42
Пожар в многоквартирном доме в Барнауле тушили 30 человек 0
11:06
Рост цен на топливо в России объяснил вице-премьер Козак 21
10:37
Водитель автобуса с кондуктором похитили пассажира в Екатеринбурге 1
10:16
Омские спасатели потушили пожар садовой лейкой 2
09:46
Бабченко рассказал о своей жизни после смерти 2
09:06
Названы условия вхождения России в пятерку сильнейших экономик мира 5
08:48
Голикова назвала борьбу с бедностью самым сложным наказом Путина 9
08:25
Вице-канцлер Австрии призвал отменить санкции против России 0
08:06
Как россияне будут отдыхать на День России 19
07:50
Два года без Мохаммеда Али: что сделал для мирового спорта великий боксер 0
07:34
Кубок Гагарина побывает в Алтайском крае с 10 по 12 июня 0
07:22
Люди и деньги: сравниваем зарплаты жителей Алтая с другими сибиряками 0
07:03
Бизнес-центр "Глобус" выставили на продажу в Барнауле за 56,25 млн рублей 0
06:48
Лицо легенды: каким мир запомнил неповторимого Мохаммеда Али 0
06:32
Утюг и кровать: самые экзотичные мангалы для шашлыка 0
06:23
Восхитительные наездницы: задорные и прекрасные девушки на велосипедах 0
06:12
Шквал эмоций и ностальгия: как Иванушки International "зажгли" в Барнауле 0
06:01
Ураган с грозами и градом накроет Алтайский край 3 июня 0
23:59
Роналду сделал предложение российский футбольный клуб "Енисей" 0
22:42
Чубайс разъяснил свое предложение об инвестировании пенсий в нанотехнологии 0
21:09
Путин дважды прервал выступление из-за детского плача: "Напугали сладкого" 1
20:10
Житель Барнаула взял бабушку в заложники и требовал самолет с деньгами 7
19:54
"Газель" загорелась в Барнауле на трамвайных рельсах 0
19:21
Здание сельсовета, "Почты России" и участкового полиции сгорело на Алтае 2
18:26
Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае на 3 июня 2
18:12
Цены на бензин заморозят в России 9
17:19
Сергей Безруков представил первый сингл своей рок-группы 0
17:01
Трамп показал огромное бумажное письмо от Ким Чен Ына 0
16:38
Семья с тремя детьми погибла в жутком ДТП с двумя грузовиками под Ростовом 0
16:03
Около 400 тысяч звонков поступило в преддверии "Прямой линии с Путиным" 0
15:31
Названы работники с самой низкой зарплатой, которая еще и уменьшилась 1
15:17
Врио губернатора Алтайского края рассказал о "прямом поручении Путина" 0
14:34
Путин в больнице поцеловал незнакомого мальчика в лоб 4
14:01
Врио губернатора Алтайского края отправил в отставку правительство региона 0
13:47
Момент падения метеорита в Китае попал на видео 0
13:02
Водонапорная башня рухнула от старости в Тюменцевском районе Алтая 6
12:39
Капибара появилась в барнаульском зоопарке "Лесная сказка" 0
12:22
Абрамович может продать футбольный клуб "Челси" за 1,17 млрд евро 0
12:02
Землетрясение произошло в Республике Алтай 0
11:20
Невнимательная автоледи сбила пешехода на "зебре" в Барнауле 7
11:04
"Волга" вылетела на рельсы и перегородила путь трамваям в Барнауле 0
10:43
Ученые предсказали три пути развития человечества 0
10:27
Дуров поблагодарил компанию Apple за обновление Telegram 0
10:00
Красотка на всю голову: где в Барнауле пройдет предпоказ 0
09:37
Сторонник расизма и педофилии будет избираться в Конгресс США 0
09:18
СБУ составила список журналистов, чьи жизни находятся под угрозой 0
08:44
Люди в черном украли сумочку у жительницы Барнаула 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.