Жителям Барнаула предлагают приобрести кошку породы девон-рекс с доставкой из Новосибирска. Продавец оценил домашнее животное в 55 тысяч рублей. Объявление размещено на Avito.
"Предлагается для племенной работы и выставок. От титулованных родителей. Пятимесячная. Доставка наша или ваша — по желанию покупателя. Привита, полностью готова к переезду", — говорится в сообщении.
Девон-рекс — порода домашних кошек, появившаяся в Великобритании в 1960-х гг. Отличительные черты — неординарная внешность и дружественный нрав. Порода отличается кудрявой, мягкой короткой шерстью.
Комментарии
такая страшилка
Дружелюбие прям на морде написано))))