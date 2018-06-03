В Барнауле в воскресенье утром, 3 июня, произошло возгорание в квартире на третьем этаже в многоквартирном доме, расположенном по адресу Георгия Исакова, 218, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".
Как сообщают очевидцы, люди с верхних этажей громко кричали и просили о помощи. О пострадавших не сообщается.
По информации пресс-службы ГУ МЧС, на тушение пожара привлекались 8 единиц техники и 30 человек личного состава. Сообщение о возгорании поступило в 05:06. В 05:27 пожар локализован, в 05:30 ликвидирован.
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