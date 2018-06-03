В 2018 году инвесторы направят на развитие строящегося в Алтайском крае курорта "Белокуриха-2" более 500 миллионов рублей, сообщается на официальном сайте региона.
Гендиректор якорного инвестора "Курорт Белокуриха" Константин Ежов рассказал, что сейчас на объекте идет строительство гостиничного комплекса. В июне на территории туркластера должны достроить ресторан. Ведутся переговоры, идет проектирование еще одного суперсовременного ресторана площадью около полутора тысяч квадратных метров.
Также запланировано на этот год строительство горнолыжной трассы, бугельного и кресельного подъемников.
Первой работающей площадкой на "Белокурихе-2" стал комплекс "Андреевская слобода", в который входят реконструированный купеческий дом, Музей шоколада, кузница, домик знахарки и другие объекты. Зимой состоялось открытие лыжно-биатлонного комплекса "Алтайские горы". Достраивается несколько деревянных отелей, которые предполагается открыть в этом году.
В "Белокуриху-2" вложено около трех миллиардов рублей, из которых миллиард — средства госбюджета. Проектная стоимость курорта — 10 миллиардов рублей, но, по словам экспертов, к окончанию строительства эта сумма может вырасти втрое.
Комментарии