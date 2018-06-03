В екатеринбургской стоматологической клинике №9 пациенту с острой болью отказались помочь, сославшись на то, что идет платный прием, а работница регистратуры и вовсе набросилась на мужчину, когда тот возмутился, сообщает E1.ru.
Как рассказал житель Екатеринбурга Иван, он пошел в больницу по месту жительства: "Это клиника №9. С острой болью обратился к зубному, а в ответ только хамство, никакой помощи. Пришлось в платную идти и отдавать 9 тысяч рублей. Хотя по страховому полису обязаны принять с острой болью. Позвонил в страховую компанию, там удивились: не может быть такого, они обязаны вас принять".
Свой диалог с работницей регистратуры пациент снял на видео. Сначала женщина заявила ему, что в настоящее время идет платный прием. Мужчина сказал, что позвонил в страховую компанию, и там ему подтвердили, что его обязаны принять бесплатно и сразу. Женщина в свою очередь заявила, что и его также ожидает только платный прием, несмотря на острую боль и полис.
"Мне по барабану", — заявила сотрудница клиники. Когда мужчина сказал, что снял все на видео, она выбежала из-за стойки и напала на него, пытаясь отнять телефон и узнать фамилию, чтобы подать в суд.
После того как у женщины это не получилось, она закричала: "Пошел вон!".
В страховой компании "Астрамед-МС" сообщили, что будут проводить проверку в связи с отказом стоматологии принять пациента. Также проверочные мероприятия проведет местный Следственный комитет.
В управлении здравоохранения администрации Екатеринбурга также пообещали разобраться: "Управление здравоохранения считает недопустимым отказ пациентам в оказании любого вида медицинской помощи, на оказание которой уполномочена клиника, а также хамское отношение медицинского персонала. Мы убеждены, что если "Стоматологическая поликлиника № 9" работает по реализации программы ОМС, то она должна соответствовать единым требованиям, и все жители города Екатеринбурга должны получать медицинскую помощь по единому алгоритму и знать, куда им обращаться. В том числе и для получения неотложной стоматологической помощи".
Кроме того, за нарушение норм профессиональной этики и закона Горздрав будет добиваться исключения клиники из программы обязательного медицинского страхования.
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