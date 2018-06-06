Сибирская генерирующая компания, удивившая барнаульцев в 2017 году арт-фестивалем "Потепление", посвященным завершению отопительного сезона, порадовала горожан вновь. Мероприятие, которое в 2018-м стало еще более масштабным и ярким, прошло 2 июня на территории ТЭЦ-3.
"Мы дождались лета, и к нам пришло потепление. Сегодня мы находимся на площадке самой большой фабрики по производству тепловой энергии для нужд Барнаула и Алтайского края. Мы всю зиму работали для того, чтобы в ваших квартирах было тепло, уютно и комфортно. Я уверен, что вам будет очень интересно", — открыл фестиваль директор Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании Игорь Лузанов.
Праздник собрал тысячи барнаульцев. Начиная с 17:00 здесь выступали творческие коллективы города, лучшие ведущие и артисты, рисовали на стенах уличные художники, проводились конкурсы и мастер-классы. А для детей работали аниматоры и различные развлекательные площадки, так что смело можно сказать, что это был по-настоящему семейный выходной.
"У меня тут родители раньше работали, брат работает, живем мы на Силикатном, поэтому решили приехать сюда. Все очень нравится, выступления, прием, очень красиво все и главное – спокойно", – поделилась впечатлениями жительница Барнаула Татьяна.
Ключевым моментом программы стоит назвать экскурсию на ТЭЦ-3, снабжающую теплом и горячей водой практически половину города. Многие приехали на фестиваль именно для того, чтобы узнать, как здесь все устроено. Очередь насчитывала десятки любопытных. В течение нескольких часов специалисты компании показывали всем желающим, как рождаются тепло и электроэнергия, в каких условиях трудятся сотрудники и насколько ответственное дело выполняют, а барнаульцы, оснащенные специальными касками и вооруженные большим интересом, расспрашивали о работе основных производственных цехов: котельного, турбинного и других.
"Я по профессии инженер-механик, мне было интересно посмотреть. Все очень гигантское, красивое, получили много эмоций — за этим и шли", — рассказал один из гостей фестиваля Николай.
Те же, кто уже сходил на экскурсию, проводили время на фотозонах, отдыхали на мягких пуфах в яблоневой аллее, слушали диджеев или подкрепляли силы в открывшихся на время праздника кафе.
В 20:00 началась вечерняя часть программы с живой музыкой и выступлением известного московского бит-боксера. Но самое лучшее организаторы оставили на потом — в 22:30 на сцену вышли легендарные "Иванушки Интернешнл", на песнях которых выросло не одно поколение. Музыканты активно общались с публикой, спускались в толпу, собирая подарки и восхищенные взгляды, и, естественно, исполняли свои самые лучшие хиты. Люди танцевали и подпевали любимой команде. Несмотря на поздний час, никто и не думал расходиться. Завершился концерт песней "Тополиный пух", которая просто "взорвала" толпу зрителей, знающих слова наизусть. А финалом арт-фестиваля стал яркий салют. Таким насыщенным и интересным мероприятием тысячи барнаульцев открыли наступившее лето, а СГК завершила свою отопительную работу до следующих холодов.
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