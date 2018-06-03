Пропавшую кемеровскую школьницу нашли мертвой в холодильнике

Семилетнюю девочку, пропавшую в городе Белово, обнаружили мертвой в стоявшем на улице старом холодильнике, сообщается на сайте СУ СК по Кемеровской области
Признаков насильственной смерти на ее теле не нашли, для уточнения причины гибели назначена судебно-медицинская экспертиза.
Следователи предполагают, что девочка играла на улице и залезла в холодильник, а затем не смогла выбраться. "Однако следствием будут отрабатываться все возможные версии произошедшего", — говорится в сообщении ведомства.
О пропаже школьницы вечером 29 мая заявил ее отец, обеспокоенный тем, что его дочь ушла гулять и бесследно исчезла. По факту пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело. В поисках участвовало более тысячи человек — силовики, спасатели, волонтеры, учителя и местные жители. За информацию о местонахождении девочки власти Кузбасса объявили вознаграждение в размере одного миллиона рублей.
Комментарии
маленький мальчик залез в холодильник
хлопнула дверь и не слышно будильник
быстро замёрзли сопли в носу
так и не съел он свою колбасу
Почему не подключили кинологов - собака бы нашла .
Тот же вопрос - почему сразу не искали с собакой? И почему вообще не проверили этот холодильник? Это же классика - сначала проверять все сарайки, погреба, чердаки, гаражи (включая соседские, так как дети лазят везде), все сундуки, старые выброшенные холодильники, машины - в общем, весь крупногабаритный хлам, в котором ребенок может спрятаться во время игры и застрять, всяческие колодцы, выгребные ямы в ближайшей округе, а уж затем лезть в речку и прочесывать лес.
Хотя... пишут, что девочка была в одних трусиках. Может, и положил кто - мертвую уже...