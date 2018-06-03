В Барнауле переделывают тупиковый пешеходный переход, который накануне появился на пересечении проспекта Красноармейского с улицей Партизанская, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".
На данном участке дороги был удобный пешеходный переход. Однако на днях там появилась новая "зебра", которая упиралась не только в высокий бордюр, но и в забор.
Это вызвало массу недоумений среди жителей города.
Судя по фото, пешеходный переход решили поправить.
Впрочем, как шутят в Сети, не факт, что теперь он не упрется в деревья или него не нарисуют по центру вдоль дороги, а не поперек нее.
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