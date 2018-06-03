НАТО создает резервную армию на случай нападения России

В НАТО решили создать военный оперативный резерв, который поможет в случае российского вторжения, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Die Welt.
Планируется создать группировку численностью в 30 тысяч человек. В ее состав войдут авиация и корабли.
Предполагается, что новый "корпус" будет поддерживать другую группировку альянса — Response Force (NRF), насчитывающую 20 тысяч военнослужащих.
Ведущую роль в новом соединении будут играть войска из Германии. Идею его создания, продвигаемую США, на следующей неделе в Брюсселе обсудят министры обороны стран, входящих в НАТО. В середине июля планируется принять соответствующую политическую декларацию.
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