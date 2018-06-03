Болгарскую корову, сбежавшую из Евросоюза, ждет смертная казнь

В Болгарии беременной корове по кличке Пенка грозит усыпление за то, что она перешла границу с Сербией и покинула Евросоюз, сообщает агентство Nation News со ссылкой на газету The Independent.
Отмечается, что от своего хозяина, болгарского фермера Ивана Харлампиева, корова сбежала в Сербию еще в мае, преодолев около 20 километров.
Животное вернули владельцу. Теперь корова под угрозой усыпления, поскольку Сербия не входит в ЕС, а по закону покидать Евросоюз не через таможню нельзя. Фермер недоумевает, как его корове удалось пересечь границу незамеченной.
Власти настаивают, что он не сделал своему животному ветеринарный сертификат здоровья по стандартам ЕС. Однако фермер утверждает, что у корова здорова и у нее есть карантинное свидетельство от ветеринаров.
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