Правительство заявило о сокращении числа школьников почти на 22%

В России за последние 17 лет количество школьников сократилось более чем на 21,7%, говорится в докладе правительства России о реализации госполитики в сфере образования.
"За последние 17 лет (с 2000 по 2017/2018 учебный год) численность школьников сократилась более чем на 21,7%. Демографическая яма с уровня общего образования перемещается на уровень профессионального (среднего профессионального и высшего) образования", — сказано в докладе, адресованном Федеральному Собранию.
По итогам мониторинга, проведенного минобрнауки в 2016−2017 годах, прогнозная численность студентов вузов в следующем учебном году (2018/19) может составить около 4,3 млн человек — это на 40% меньше, чем число студентов, обучавшихся в 2009 году (7,4 млн).
В этом же время наблюдается тенденция повышения рождаемости в последние годы. Таким образом, увеличивается численность детей дошкольного и младшего возраста и повышается потребность в доступном дошкольном и начальном образовании. Поэтому до сих пор остается насущной задача обеспечить доступность такого образования — главным образом для детей до трех лет. В связи с этим, как отмечается, в ряде регионов надо создать дополнительные места в детсадах, а также развивать альтернативные формы дошкольного образования.
Еще одна проблема заключается в нехватке школ, констатируют в правительстве: сейчас в 18,6% школ по всей стране обучение ведется в две, а иногда и в три смены.
"Необходимо строить новые школы и реконструировать имеющиеся, что в конечном итоге должно обеспечить проведение учебных занятий в первую смену во всех общеобразовательных организациях", -отметили в правительстве.
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