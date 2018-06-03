Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился с окончательной заявкой на чемпионат мира 2018 года, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
На групповом этапе мирового первенства сборная России встретится с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.
Полный состав национальной команды страны выглядит следующим образом:
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов ("Брюгге", Бельгия), Андрей Лунёв ("Зенит" Санкт-Петербург);
Защитники: Владимир Гранат ("Рубин" Казань), Сергей Игнашевич (ЦСКА Москва), Фёдор Кудряшов ("Рубин" Казань), Илья Кутепов ("Спартак" Москва), Андрей Семёнов ("Ахмат" Грозный), Игорь Смольников ("Зенит" Санкт-Петербург), Марио Фернандес (ЦСКА Москва);
Полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин (ЦСКА Москва), Алан Дзагоев (ЦСКА Москва), Александр Ерохин ("Зенит" Санкт-Петербург), Юрий Жирков ("Зенит" Санкт-Петербург), Роман Зобнин ("Спартак" Москва), Далер Кузяев ("Зенит" Санкт-Петербург), Антон Миранчук ("Локомотив" Москва), Александр Самедов ("Спартак" Москва), Денис Черышев ("Вильярреал" Испания);
Нападающие: Артём Дзюба ("Арсенал" Тула), Алексей Миранчук ("Локомотив" Москва), Фёдор Смолов ("Краснодар").
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