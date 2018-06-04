Фото: r19.ru
Рабочая неделя, которая в этот раз будет шестидневной, в Алтайском крае стартует с дождей и гроз.
По данным регионального Гидрометцентра, осадки в понедельник, 4 июня, ожидаются в отдельных районах.
Днем температура воздуха в крае составит +18...+23 градуса. Ветер будет юго-западный, 8-13 метров в секунду, местами порывы до 16-21 метра.
Читайте также: От -3 до +31: стало известно, какая погода будет в Алтайском крае в июне
В Барнауле в первой половине дня небольшой дождь, дневные температуры в краевой столице будут +18...+20 градусов. Ветер юго-западный, 11-16 метров в секунду.
Комментарии