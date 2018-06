Боец MMA нокаутировал сам себя на ринге

В Сети появился фрагмент боя, на котором американский боец смешанного стиля (MMA) Джаред Брукс отправил в нокаут сам себя, пытаясь бросить соотечественника Хосе Торреса на UFC Fight Night 131, сообщает Nation News.

Брукс, поднявший на плечо Торреса, решил бросить его на пол, однако сам ударился затылком. Неудачное приземление не дало Бруксу подняться на ноги. Примечательно, что Брукс доминировал весь бой. Теперь у него в активе 13 побед и два поражения, а Торрес одерживает победу восьмой раз подряд.

UFC's Jarred Brooks loses fight when he knocks himself out trying to slam someone. LOL

