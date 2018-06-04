Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 103 квадратных метра в элитном доме на улице Папанинцев в Барнауле продают за 7,5 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Жилье находится на девятом уровне 24-этажного дома.
Гостиная совмещена с кухней, имеется очень просторная ванная и большая застекленная лоджия.
Также в квартире имеются две гардеробные. В жилье выполнен стильный ремонт.
Продавец акцентирует внимание на том, что квартира является очень теплой.
Комментарии
Какой УЖАС!!!
Безвкусный ремонт на 4ку. Откуда ценник то такой? Думают на амике засветились- найдут слабоумного ?
Колхозный быдлодизайн. Интерьеры вырвиГлаз.
4,5,
Улыбнуло биде без унитаза поблизости. Идти нужно..