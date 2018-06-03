Великобритания изучает источник доходов российских олигархов

Национальное криминальное агентство Великобритании приступило к расследованию в отношении более чем ста "коррумпированных представителей элиты", среди которых оказались "российские олигархи и мультимиллионеры", пишет "Газета.RU" со ссылкой на The Sunday Times.
По словам представителя отдела агентства по кибермошенничеству и экономическим преступлениям Дональд Тун, проверке будут подвергнуты от 120 до 140 человек.
"Наше внимание сосредоточено на борьбе с коррумпированными элитами и их незаконным богатством. Мы не выбираем своей целью определенную национальность", — сказал Тун.
Также сообщается, что основная часть тех, кого проверяют сотрудники агентства — это россияне или связанные с Россией люди.
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