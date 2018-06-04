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Период пребывания в условиях отсутствия горячей воды завершается для барнаульцев, проживающих в контуре ТЭЦ-3 – ремонтную кампанию на тепловых сетях должны завершить уже на этой неделе.
Напомним, что первая волна отключений горячего водоснабжения началась 14 мая. Сначала энергетики проводили опрессовку на сетях, а затем начали устранять выявленные повреждения.
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К слову, гидравлические испытания в городе не обошлись без традиционных для этого времени года "подземных фонтанов".
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Как заявлял на прошлой неделе глава городского комитета по энергоресурсам и газификации Александр Кощеев, за время проведения опрессовки на тепловых сетях в контуре ТЭЦ-3 было зарегистрировано 193 повреждения.
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Завершение ремонтной кампании намечено на 6 июня. Подачу горячей воды горожанам в контуре ТЭЦ-3 возобновят с 7 июня.
Вторая волна отключений горячей воды, уже в контуре ТЭЦ-2, стартует 18 июня и продлится до 11 июля.
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