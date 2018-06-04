Фото из открытых источников
Великолепная и неповторимая Анджелина Джоли, которую, пожалуй, можно назвать самой известной актрисой современности, отмечает 4 июня свой 43-й день рождения.
Эта артистка хорошо известна не только своей кинокарьерой. Анджелина — очень успешная фотомодель, режиссер и сценарист.
Кроме того, она является послом доброй воли ООН и уже давно зарекомендовала себя в качестве филантропа.
В день рождения этой прекрасной женщины предлагаем полюбоваться на нее и вспомнить, как Джоли выглядела в разные годы.
Комментарии
Надо же, 43. Она последнее время замученно выглядит, худющая. Я думала ей больше лет
Зря титьки отрезала ради рекламы отрезания титек.