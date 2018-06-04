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Красотка №1: фото восхитительной Анджелины Джоли

, ИА "Амител"
Голливудской суперзвезде 4 июня исполняется 43 года

Фото из открытых источников 

Великолепная и неповторимая Анджелина Джоли, которую, пожалуй, можно назвать самой известной актрисой современности, отмечает 4 июня свой 43-й день рождения.

Эта артистка хорошо известна не только своей кинокарьерой. Анджелина — очень успешная фотомодель, режиссер и сценарист. 

Кроме того, она является послом доброй воли ООН и уже давно зарекомендовала себя в качестве филантропа. 

В день рождения этой прекрасной женщины предлагаем полюбоваться на нее и вспомнить, как Джоли выглядела в разные годы. 

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

4.06.2018 07:23
Fairy22

Надо же, 43. Она последнее время замученно выглядит, худющая. Я думала ей больше лет

0  0
4.06.2018 07:34
- гость -

Зря титьки отрезала ради рекламы отрезания титек.

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