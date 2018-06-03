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Город понравился: врио губернатора Виктор Томенко ознакомился с Барнаулом

, ИА "Амител"
На набережной к нему подошла семейная пара с просьбой сделать дорогу в селе

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко в воскресенье, 3 июня, совершил ознакомительный объезд Барнаула, сообщил порталу Amic.ru начальник департамента администрации губернатора и правительства региона по информационной политике Андрей Ляпунов.

Ляпунов пояснил, что Томенко сейчас активно знакомится с регионом. В частности, в Барнауле его интересовали инфраструктурные объекты, насколько эффективно реализуются федеральные программы и предложения по рациональному выбору проектов.

Как рассказал Ляпунов, на набережной к врио губернатора подошла семейная пара — некая Оксана с мужем, которые не назвали свою фамилию. Они узнали нового главу региона и попросили сделать у них в селе дорогу, подчеркнув, что в крае много хороших дорог, но вот у них такой нет. Томенко зафиксировал пожелание.

Отмечается, что Барнаул Виктору Томенко понравился.

В субботу, 2 июня, врио губернатора провел первое рабочее совещание с членами правительства региона и отправил правительство в отставку. В пятницу, 1 июня, Виктор Томенко был представлен региону. 30 мая Александр Карлин, руководивший регионом почти 13 лет, на совещании в правительстве заявил, что уходит в отставку по собственному желанию. В этот же день указом президента России Владимира Путина врио губернатора региона был назначен выходец из Красноярского края — председатель правительства региона Виктор Томенко.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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