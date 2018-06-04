Фото: ruinformer.com
Движение частично перекрыли на улицах Заринская, Власихинская и Молодежная в Барнауле в связи с проведением работ по ремонту тепловых сетей.
Как сообщили в городской администрации, до 15 июня ограничили движение по улице Заринской в районе жилых домов №60а, 70а по Павловскому тракту.
До 16 июля перекрыто движение по одной полосе проезжей части дороги нечетной стороны улицы Власихинской в районе домов №59г/11 и №59г/17.
Также до 16 июля ограничено движение по улице Молодежной в районе жилых домов №66 и №51.
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