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Жители Барнаула стали реже жениться и разводиться, следует из данных, опубликованных Алтайкрайстатом.
Так, за первые четыре месяца текущего года в краевой столице было зарегистрировано 940 браков. Это на 70 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Что касается разводов, то в январе – апреле 2018 года в Барнауле распалось 1013 семей. В прошлом году за это же время было зарегистрировано 1143 развода.
При этом, как мы видим, число разводов продолжает превалировать над количеством свадеб.
Если за первые четыре месяца прошлого года в Барнауле распалось на 133 семьи больше, чем было создано, то в этом году разница в пользу разводов составила 73.
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