50 оттенков сиреневого: лето приходит в Барнаул

"Лето близко, не надо отчаиваться", – обнадеживает жителей Алтайского края природа и пытается подбодрить яркими красками в пасмурный день. В белоснежных кружевах стоят яблони, а вслед за ними в 50 оттенков сиреневого нарядилась сирень. Предлагаем вместе с нами полюбоваться этой нежной красотой. Помните, что есть такая примета: к тому, кто найдет цветок сирени с пятью лепестками, в этом году придет счастье? Так вот, если вы найдете такой цветок на наших фотографиях, счастливы будете вдвойне!
Комментарии
Обычно черемуха и сирень зацветала 10-14 мая, а нынче в июне.
Означает ли это сдвиг погоды на месяц или нет, время покажет.