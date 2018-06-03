Фото: Андрей Чурилов/altairegion22.ru
В воскресенье, 3 июня, несмотря на дождливую погоду, временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко и глава города Сергей Дугин объехали Барнаул, побывав во всех районах города, сообщается на официальном сайте региона.
"Несмотря на воскресный день, решили с Сергеем Ивановичем проехать по городу. Первые впечатления — сделано много. За непродолжительное время выполнен большой объем работ, введено много новых объектов", — сказал Виктор Томенко.
Они возложили цветы на Мемориале Славы, посетили знаковые площадки (набережную Оби, Нагорный парк, новые кварталы города), а также пообщались с барнаульцами.
Сергей Дугин рассказал о крупных инфраструктурных проектах, реализованных в краевой столице в последние годы, а также задачах по развитию Барнаула на ближайшую перспективу.
Виктор Томенко интересовался, насколько эффективно в городе идет реализация федеральных и краевых программ, а также выслушал предложения по дальнейшему развитию муниципалитета.
Врио губернатора отметил, что краевая столица участвует в реализации многочисленных программ, которые финансируются федеральным правительством, а также софинансируются из краевого и муниципального бюджетов.
"Сегодня важно понять, насколько мы правильно движемся, оценить эффективность освоения средств, чтобы в дальнейшем претендовать на получение федеральных ресурсов. С другой стороны, много направлений, по которым надо работать, объектов, которые требуют внимания, в том числе вложения бюджетных средств и подключения частных инвестиций", — подчеркнул Томенко.
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Увидели тысячи гуляющих горожан на барнаульском Арбате?