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В ВСУ прокомментировали полет штурмовика Су-25 над пляжем около поселка Кирилловка в Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее в Сети появился ролик, на котором видно, как штурмовик летит над побережьем Азовского моря на высоте порядка десяти метров.
Военные объяснили, что самолет участвовал в учениях противовоздушной обороны государственных военных объектов и группировок войск в случае вооруженной агрессии противника.
"Одним из заданий была отработка противодействия воздушным силам условного противника при выполнении на условно ограниченных высотах. Именно это и выполнял самолет Су-25 ВВС ВСУ. Он выходил на допустимых законодательством и правилами документов технических полетов высотах. Угрозы жизни и безопасности людям, находившимся на пляже, он не представлял", — цитирует агентство слова представителя пресс-службы ВВС Украины Дмитрия Струтинского.
По его словам, самолет летел со скоростью, позволявшей выполнение такого маневра.
Комментарии
Кто на них все время нападает? -белочка?
Удивительно не то, что он так пролетел, а то что у них ещё остался один пилот который на это способен (если бы было два, то летели бы в паре )
и что так возбудились, ну, пролетел. Вот ежели его бурлаки протащили...