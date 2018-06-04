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В Барнауле на дорогах образовались заторы в пять баллов утром в понедельник, 4 июня. Об этом сообщает портал "Яндекс.Пробки".
Наиболее затруднено движение в районе улицы Фурманова, а также на Павловском тракте в районе улицы Просторной и проспекте Строителей около площади Победы. Скорость движения авто здесь не превышает 7-10 километров в час.
Также пробки образовались на пересечении Павловского тракта и улицы Попова, улицы Малахова с улицей Петра Сухова и на коротких отрезках улиц Георгиева, Власихинской, Челюскинцев, Советской Армии, Павловского тракта, проспекта Ленина.
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