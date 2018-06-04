Фото: shazoo.ru
Первую многоразовую возвращаемую космическую ракету в РФ могут испытать в 2022 году. Об этом пишет RT, ссылаясь на РИА Новости и главу проектной группы Фонда перспективных исследований (ФПИ) Бориса Сатовского.
Он рассказал, что в рамках совместного проекта фонда, Роскосмоса и Объединённой авиастроительной корпорации завершился аванпроект возвращаемого ракетного блока многоразовой ракетно-космической системы сверхлёгкого класса.
По словам Сатовского, определен облик ракеты, а "лётные испытания демонстратора системы намечены на 2022 год".
Глава проектной группы ФПИ отметил, что система предназначена для вывода на солнечно-синхронную орбиту груза массой до 600 кг.
Комментарии
уже даже смеяться сил нет. Falcon Heavy Маска до 8 тонн на ГСО уже может вывести и вернуться на посадочную площадку. а эти "планируют" в 22 году 600 кг. вот уж точно - иногда лучше молчать.....
и кому нужны эти 8 тонн, что будут выводить-то. Так же, кому нужны эти возвращаемые агрегаты, ежели дешевле одноразовые ракеты. Давайте гильзы и пули на стрельбище собирать...
2 4.06.2018 10:15
Filin
посмотрите стоимость запуска одноразового "Протона" и стоимость запуска Falcon. разница Вас удивит....
4.06.2018 10:15
Filin
Смешно...
и кому нужны эти 8 тонн, что будут выводить-то.
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Сегодня, например, должен полететь SES-12 - 5,5 тонн. Значит, они нужны Societe Europeenne des Satellites.
Так же, кому нужны эти возвращаемые агрегаты, ежели дешевле одноразовые ракеты
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Точно дешевле? Наверное, за дешевым "Протоном" очередь стоит? Сколько "протон" запустил в этом году, и сколько - F-9?
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