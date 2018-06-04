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Поклонская раскритиковала поездку княгини Романовой по Крымскому мосту

, ИА "Амител"
Депутат назвала княгиню и ее сына "самопровозглашенными "государынями" и "цесаревичами"

Фото: politeka.net

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская раскритиковала поездку главы Российского императорского дома Романовых великой княгини Марии Владимировны и ее сына князя Георгия Михайловича в Крым по мосту через Керченский пролив. Об этом пишет РИА Новости.

Поклонская заявила, что они являются "гостями из Испании" и "самопровозглашенными "государынями" и "цесаревичами". По словам депутата, они "в попытке прорекламировать себя рекламируют и достижения российской строительной и автомобильной отраслей". При этом Поклонская посоветовала "поглубже заглянуть в историю", прежде чем говорить о положительных аспектах данного визита.

"До каких пор будем выставлять себя на всеобщее посмешище? Сколько можно дурить людей различного рода "монархами"?" — цитирует агентство ее сообщение на Facebook-странице.

В минувшие выходные княгиня Романова с сыном проехали на машине Lada по Крымскому мосту. Их визит на полуостров был приурочен к 235-летнему юбилею вхождения Крыма в состав Российской империи. После поездки княгиня пообещала способствовать признанию республики на Западе.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

4.06.2018 09:20
- гость -

Эти самопровозглашенные вообще к России отношения не имеют , никакого

0  0
4.06.2018 09:24
- гость -

"До каких пор будем выставлять себя на всеобщее посмешище? Сколько можно дурить людей различного рода "монархами"?"

а чего с себя не начнет?

https://static.mk.ru/upload/entities/2016/05/09/articles/detailPicture/f3/81/23/468142761_7689522.jpg

0  0
4.06.2018 09:31
- гость -

Женщины склонны менять свое мнение. Поклонская уже поменяла.

0  0
4.06.2018 09:33
- гость -

Найдите .... мужика!

0  0
4.06.2018 10:07
Filin

Полностью согласен с Няшей. Это не монархи, как оне могут быть Великими и цесаревичами, когда Кровавый отрекся от престола, а родственнички не захотели на престол. Фсё, нету амператоров

0  0
4.06.2018 10:15
- гость -

Всё, опоздали, голубчики. В России теперь уже новый Царь, и новая династия

0  0
4.06.2018 11:02
- гость -

Новый царь, только без династии.
Династия за бугор сбежала..

0  0
4.06.2018 11:37
- гость -

монархи, мосты, достижения.. все в кучу смешала, сама уже не понимает. что несет.

0  0
4.06.2018 12:11
- гость -


4.06.2018 09:33
- гость -
у этой некрофилки один мущщинка -никола кровавый! надо его орган на тридэ-принтере напечатать и послать этой полит.шалаве , которая в Крыму сажала русских сепаров.

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