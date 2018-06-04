Поклонская раскритиковала поездку княгини Романовой по Крымскому мосту

Фото: politeka.net
Депутат Государственной думы Наталья Поклонская раскритиковала поездку главы Российского императорского дома Романовых великой княгини Марии Владимировны и ее сына князя Георгия Михайловича в Крым по мосту через Керченский пролив. Об этом пишет РИА Новости.
Поклонская заявила, что они являются "гостями из Испании" и "самопровозглашенными "государынями" и "цесаревичами". По словам депутата, они "в попытке прорекламировать себя рекламируют и достижения российской строительной и автомобильной отраслей". При этом Поклонская посоветовала "поглубже заглянуть в историю", прежде чем говорить о положительных аспектах данного визита.
"До каких пор будем выставлять себя на всеобщее посмешище? Сколько можно дурить людей различного рода "монархами"?" — цитирует агентство ее сообщение на Facebook-странице.
В минувшие выходные княгиня Романова с сыном проехали на машине Lada по Крымскому мосту. Их визит на полуостров был приурочен к 235-летнему юбилею вхождения Крыма в состав Российской империи. После поездки княгиня пообещала способствовать признанию республики на Западе.
Комментарии
Эти самопровозглашенные вообще к России отношения не имеют , никакого
"До каких пор будем выставлять себя на всеобщее посмешище? Сколько можно дурить людей различного рода "монархами"?"
а чего с себя не начнет?
Женщины склонны менять свое мнение. Поклонская уже поменяла.
Найдите .... мужика!
Полностью согласен с Няшей. Это не монархи, как оне могут быть Великими и цесаревичами, когда Кровавый отрекся от престола, а родственнички не захотели на престол. Фсё, нету амператоров
Всё, опоздали, голубчики. В России теперь уже новый Царь, и новая династия
Новый царь, только без династии.
Династия за бугор сбежала..
монархи, мосты, достижения.. все в кучу смешала, сама уже не понимает. что несет.
4.06.2018 09:33
- гость -
у этой некрофилки один мущщинка -никола кровавый! надо его орган на тридэ-принтере напечатать и послать этой полит.шалаве , которая в Крыму сажала русских сепаров.