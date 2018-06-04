Врио губернатора Томенко и полпред Меняйло примут участие в АТР-2018

Фото: Amic.ru
Временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко и полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло примут участие в Х Международном молодежном управленческом форуме "Алтай. Точки Роста — 2018".
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, врио губернатора 4 июня познакомится с работой площадок, встретится с экспертами форума, а также примет участие в торжественной церемонии открытия и принятия юнармейцев в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".
Портал Amic.ru ранее сообщал, что управленческий форум АТР проходит с 3 по 9 июня на территории туристско-рекреационного комплекса "Сибирское подворье". Участниками форума являются 1500 человек из 30 стран и 69 регионов России.
Комментарии
И какие в этом болоте точки роста? Плесени?