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Эксперты составили рейтинг стран с худшими и лучшими дорогами в мире. Перечень составлен по версии Индекса глобальной конкурентоспособности 2017/18 годов, пишут "Известия".
Уточняется, что всего в рейтинг вошли 137 стран. Качество дорог оценивалось по шкале от 1 до 7. При этом ни одна страна не набрала высший балл, подчеркивает издание.
На первой строчке среди стран с лучшими дорогами расположились Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), которые набрали 6,4 балла. На втором месте оказался Сингапур (6,3 балла), а замыкает топ-3 Швейцария (6,3 балла).
В десятку стран с лучшими дорогами также вошли Гонконг (6,2 балла), Нидерланды (6,1 балла), Япония (6,1 балла), Франция (6,0 баллов), Португалия (6,0 баллов), Австрия (6,0 баллов) и США (5,7 балла).
Из стран бывшего СССР лучшие дороги в Азербайджане, Литве и Эстонии. Страны заняли 36-е, 37-е и 38-е места соответственно.
Худшими признаны дороги Мавритании (2 балла). Эта страна расположилась в перечне на 137-м месте.
В десятку стран с худшими дорогами попали Демократическая республика Конго (2,1 балла), Гаити (2,1), Мадагаскар и Гвинея (по 2,2 балла), Йемен (2,3), Парагвай (2,4), Украина (2,4), Молдавия (2,5) и Мозамбик (2,5).
Россия расположилась в списке на 114-й позиции. При этом эксперты отметили положительные тенденции в изменении качества дорог в РФ.
Комментарии
Ходим на дырку, дорог и медицины нет, нищета повсеместно - но у нас свой путь - указывать странам у которых жизненный уровень народа в десятки раз выше, как им жить!
Сейчас начнётся ко-ко-ко - климат не торт, ко-ко-ко - протяжённость дорог большая и.т.д.