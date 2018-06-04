Фото: vk.com/barneos22
Житель Барнаула выложил в социальных сетях фотографии, на которых запечатлено обрушение асфальта во дворе многоквартирного дома по улице Антона Петрова.
"Антона Петрова, 254, территория постепенно уходит под землю...Рядом детская площадка", — указывает автор заметки в паблике Barnaul 22.
По его словам, обращение к председателю ТСН "Черемушки" не помогло.
Комментарии
Задолбали со своими детскими площадками!!! караул!!! рядом детская площадка!!! Всем все бросить и бегом на спасение детской площадки
Сколько лет дому? Видно что свежий. Застройщик несколько лет после сдачи дома обязан подправлять поседающий грунт вокруг новостройки
Застройщик уже нет.
4.06.2018 10:56
- гость -
застройщик УЖЕ ДА! Гарантия на любой новострой минимум 5 лет!
Имелось ввиду, что застройщик уже банкрот и его не существует.
А в чём новость?