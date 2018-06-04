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Житель Новосибирска отсудил у МТС свыше 280 тысяч рублей после того, как в одном из офисов компании мошеннику выдали дубликат сим-карты мужчины. Благодаря этому злоумышленник обчистил счета новосибирца, пишет портал "НГС.Новости".
Уточняется, что инцидент произошел в мае 2014 года. У жителя Новосибирска Максима Ерофеенко перестала работать сим-карта. В офисе МТС он получил дубликат "симки", а на следующий день выяснил, что с его дебетовой карты и кредитного счета неизвестные перевели на разные электронные кошельки 180 тысяч рублей.
В Сбербанке мужчине пообещали провести служебное расследование и вернуть деньги в случае, если будет установлено, что это была мошенническая схема.
Также Ерофеенко обратился в полицию. Стражи порядка выяснили, что в офис ОАО "РТК", которое является официальным партнёром компании МТС, приходил неизвестный с поддельной доверенностью и получил дубликат сим-карты потерпевшего. Ерофеенко отметил, что преступника не нашли.
Новосибирец подал в суд на Сбербанк и МТС. Суд не нашел нарушений со стороны банка, но пришел к выводу, что компания МТС предоставила клиенту услуги ненадлежащего качества, выдав сим-карту неуполномоченному лицу, что привело к причинению убытков. По словам адвоката потерпевшего, с сотового оператора в пользу его клиента взыскали 281 тысячу 500 рублей.
Мужчина отметил, что параллельно ему пришлось судиться с банком из-за того, что он не мог вернуть похищенные деньги. Также он отметил, что у него украли деньги с кредитного счета, после чего через судебных приставов у него арестовали имущество. "Вообще всё — машина, квартира, зарплатная карта, вплоть до ипотечного счёта. Я едва не остался без квартиры. В итоге пришлось вернуть деньги, выплатить просрочку и неустойку. У меня ещё и кредитная история теперь испорчена", — посетовал новосибирец.
В пресс-службе "МТС Сибирь" заявили, что оператор строго контролирует требования идентификации клиентов.
В компании отметили, что в этом случае при замене сим-карты были соблюдены все правила — "предъявлены паспорт и доверенность". "Следует отметить, что замена сим-карты не может являться причиной списания денежных средств с банковского счёта, поскольку для этого необходимо было иметь доступ к личному кабинету клиента банка, что, в свою очередь, требует знания логина и пароля личного кабинета в банковском приложении, которые невозможно узнать, просто заменив сим-карту. Таким образом, МТС не может нести ответственность за банковские услуги, предоставленные абоненту, а именно — за оборот средств по его банковскому счету. Ранее подобных инцидентов в салонах МТС в Новосибирске не было", — заключили в компании.
Также в МТС заявили, что противодействовать таким преступлениям можно путем сотрудничества между кредитными организациями, операторами связи и правоохранительными органами.
Комментарии
а как может дубликат работать, ежели одновременно может работать только одна симка с одним номером? И таки симка каким боком к мобильному банку, когда авторизация и без симки идти может?
Если мобильный номер привязан к карте, то никакой логин и пароль ненужен......с этого мобильного через номер 900 можно кому угодно сколько угодна бабла перевести.....и ни в какое приложение заходить ненадо.....это дырка у Сбера...
Когда берут дубликат симки, старая блокируется и перестает работать. Поэтому у настоящего владельца телефон молчит, а у мошенника единственная рабочая симка, на которую он восстанавливает пароль от сбербанка-онлайна и уже как полноправный хозяин опустошает счет.
Также можно восстановить пароль для электронной почты, соцсетей и т.д и т.п, и сильно испортить жизнь хозяину номера.
Дыра в безопасности огромная.
Вроде как можно обратиться к своему оператору и оставить заявление на запрет выдачи симки по доверенности
Когда я брала дубликат симки, у меня не работал мобильный банк, только после того как я связалась с оператором Сбербанка и подтвердила свою личность, мне подключили мобильный банк. У них есть возможность видеть, что вы вставили дубликат симки.