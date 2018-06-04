Виктора Томенко назначили главой Алтайского края для улучшения жизни в регионе. Ему предстоит победить на выборах и оживить экономику. Но главное — ему предстоит легитимно избраться на этот пост. В чем ему поможет его "медовый месяц" и поддержка президента? Об этом и не только корреспондент портала Amic.ru Александра Черданцева побеседовала с политтехнологом Константином Лукиным в прямом эфире радио Эхо Москвы в Барнауле.

Александр Карлин

Корр.: Константин, почему отставка произошла именно сейчас? Слухи об этом были раньше, но все оставались только слухами.

К.Л.: Да, слухи были последние два года. И возникали они не на пустом месте. В большинстве рейтингов Александр Карлин стабильно держался внизу. Но при этом всегда отмечалась его взвешенная бюджетная политика и другие достижения. Да, он не ушел осенью 2017 года в большой "губернаторопад". Тогда его оставили на выборы президента. Окно возможностей отставки губернаторов открылось после формирования нового российского правительства.

Само событие было из серии неожиданно-ожидаемых. Вроде ждали, а все равно неожиданно. Александру Карлину дали возможность самому написать заявление, без формулировки "утрата доверия" или без уголовного дела. Это говорит о признании его заслуг. Кремль постоянно демонстрировал ему поддержку.

Корр.: Как думаете, получит он какой-то пост?

К.Л.: Я думаю, что он пойдет по пути губернаторов, которые получили должности советников. Конечно, если ему это будет интересно. Все-таки он уже в возрасте выхода на пенсию.

Виктор Томенко

Корр.: Виктор Томенко как раз тот самый молодой технократ, которых сегодня ставят управлять почти во все регионы, где происходит смена руководства?

К.Л.: Да, это продолжение упора на внутреннюю политику, которую Кремль демонстрирует последние два года. Поиск новых прорывных точек.

Когда Александр Карлин заходил в Алтайский край губернатором, регион выделялся на политической карте протестными митингами и акциями. Тогда перед Карлиным ставилась задача утихомирить народ. С этой задачей он справился. Все эксперты отмечают взвешенную бюджетную политику, отсутствие займов и внешних долгов. Но край последние годы не получал импульса развития. Назначение молодого технократа — это попытка переосмыслить место региона и определить прорывные точки, чтобы улучшить экономическое положение.

Корр.: Алтайский край — непростой регион. У Виктора Томенко достаточно опыта?

К.Л.: Мы пока знаем его только по биографии. Работая в правительстве Красноярского края с 2010 года, он реализовывал как раз экономические проекты и сталкивался с масштабными проектами и задачами. Имеет богатый управленческий и экономический опыт как руководитель "Норникеля".

Красноярск — это промышленность. Логичны ожидания, что с приходом Томенко в Алтайском крае будет пересматриваться направление экономического развития. Есть надежда на рывок вперед.

Корр.: А как насчет туризма и сельского хозяйства, которые в последние годы ставились руководством региона во главу угла?

К.Л.: Туризм постараются зафиксировать на одном уровне и монетизировать все турпроекты. А вот "аграрка" будет головной болью для нового главы региона. Да, у нас хороший урожай, но всегда есть сдерживающие факторы: тарифы на перевозку и погода.

Я думаю, что главный упор он попробует сделать на промышленных проектах.

Корр.: Какие его ждут сложности?

К.Л.: Он пришел с территории, которая никогда не была дотационной. В Красноярском крае очень много ресурсов и больших финансово-промышленных групп, которые в том числе вкладываются в инфраструктурные проекты. Здесь он столкнется с отсутствием такой ресурсной базы.

И ему надо будет выстраивать взаимоотношения с алтайской элитой.

Корр.: А может ли элита не принять его?

К.Л.: Во всех регионах по-разному. Например, очень сложно вошел в должность врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников (приехал в регион с поста мэра Вологды — прим. ред.). Местные элиты восприняли его в штыки, там постоянные скандалы, проблемы.

Но там все базируется вокруг мэра Новосибирска, коммуниста Анатолия Локтя.

В Алтайском крае нет ярко выраженных оппозиционных лидеров. Очень многое значит поддержка президента. Мало желающих оспаривать решение президента, назначившего его на этот пост. Поэтому всем придется выстраивать взаимоотношения с новым главой региона.

Корр.: Насколько сильно он поменяет команду управленцев?

К.Л.: Скорее всего, какую-то часть команды он привезет с собой. Но все решения по переназначению министров и начальников управлений будет принимать после того, как вникнет в работу и проведет собеседования. Эксперты Красноярского края оценивают его как человека, который сначала разбирается, а потом принимает взвешенные и обдуманные решения.

Он долгое время был в президентском кадровом резерве, прошел все кремлевские тренинги. Его отправили губернатором, понимая, что у него есть необходимый потенциал, опыт, компетенции, чтобы быть губернатором.

Корр.: Насколько Виктор Томенко публичный человек и какая у него репутация?

К.Л.: У него репутация крепкого хозяйственника, управленца, который вытягивает масштабные проекты. Но при этом старается держаться в тени, мало выступает в СМИ. Он идеально соответствует образу технократа, человека, который работает, а не занимается пиаром. Ему предстоит тяжелая работа над собой, ведь все-таки должность губернатора предполагает публичность, ему придется объяснять свои поступки жителям края, депутатам.

Корр.: Как думаете, он разделит должности губернатора края и главы правительства?

К.Л.: Поспешных шагов не будет. Ранее чем через год ждать этого не стоит. Но потом, скорее всего, должности разведут. Все-таки регионы, где губернатор занимается политическими вопросами, отношениями с регионами и центром и есть техническое правительство, показывают большую эффективность.

И напомню, что Виктор Томенко пришел с должности председателя правительства. То есть разницу он прекрасно понимает.

Корр.: Алтайский край для Москвы какое сейчас имеет значение? Какая у Томенко будет задача: сохранить и приумножить?

К.Л.: Мы малозаметны на территории России, не интересны большим федеральным игрокам. У нас нет полезных ископаемых, не особо развита промышленность. Но при этом мы достаточно многочисленны.

Задача Томенко — реализация майских указов президента. Это увеличение заработной платы, развитие территории для развития человеческого капитала.

Выборы губернатора

Корр.: Константин, почему губернатор сменился до 10 июня? То есть выборы состоятся в сентябре 2018 года. Если бы отставка произошла после 10 июня, то по закону выборы могли бы состояться только в 2019 году.

К.Л.: Есть такое понятие "медовый месяц". За год его можно растерять. Сейчас у врио губернатора время знакомства с территорией совпадает предвыборной кампанией. От него, как новичка, будут ждать изменений, улучшения жизни. И он имеет хорошую возможность и посмотреть на ситуацию, и показать, что он готов к переменам. Выборы сейчас — удачный способ использовать имидж президента, как назначившего Томенко на этот пост, и эффект новизны.

В Алтайском крае будет повторен сценарий выборов президента. Будет один основной кандидат — Томенко и остальные. В такой конструкции избрание пройдет без сучка и задоринки. И, что главное, в глазах населения это будет естественно и легитимно.

Корр.: Виктор Томенко пойдет от "Единой России"?

К.Л.: Да, он давно является ее членом. Лидеры красноярского отделения "Единой России" его хвалят. Скорее всего, скоро реготделение партии проведет праймериз. Партия его поддержит безоговорочно.

Корр.: Как насчет остальных партий, успеют они в столь короткие сроки?

К.Л.: Наша оппозиция оказалась не готова к выборам, им не с чем идти на выборы. Коммунисты подходят к старту кампании с большим политическим разладом, хотя в их багаже имеется недавняя успешная президентская кампания. "Справедливая Россия" имеет кандидатов местного уровня, но не федерального. У ЛДПР раскрученных и медийных персон не так много. Оппозиция развернет борьбу за второе место.

Корр.: Коммунисты намекали, что на губернаторские выборы в качестве кандидата может приехать кандидат на выборах президента в марте 2018 года Павел Грудинин. Это ведь нереально?

К.Л.: Нет, конечно. Такие заявления с потенциальным губернаторством звучали перед выборами президента в десятке регионов. Все интересы Грудинина сосредоточены в Московской области. Максимум, на что бы он пошел — публичная поддержка кандидатуры КПРФ в Алтайском крае.

Корр.: В связи со сменой губернатора, предстоящими выборами и обновлением российского правительства стоит ли ждать в регионе высоких гостей?

К.Л.: Как правило, все губернаторские кампании сопровождаются приездом либо Владимира Путина, либо Дмитрия Медведева.