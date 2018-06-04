Поздно вечером 3 июня барнаулец Сергей Шубенков одержал победу в беге на 110 м с барьерами на турнире в голландском городе Хенгело. Забег проходил в рамках этапа Мирового вызова.
Как пишет "Спорт-Экспресс", 27-летний легкоатлет преодолел дистанцию за 13,23 секунды. Вторым стал Орландо Ортега из Испании (13,28), третьим — Паскаль Мартино-Лагард из Франции (13,42).
Из-за дисквалификации ВФЛА Шубенков, как и другие российские спортсмены, выступает в международных состязаниях под нейтральным флагом.
Ранее в сезоне Шубенков занял третье место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае (Китай) и второе — на этапе в Юджине (США). 29 мая барнаульский легкоатлет одержал победу на командном чемпионате России.
Сергей Шубенков — единственный спринтер в истории советской и российской мужской легкой атлетики, выигравший чемпионат мира в беге на 110 м с барьерами (2015 год). Он является серебряным (2017) и бронзовым (2013) призером чемпионатов мира, также в его активе две победы на чемпионатах Европы (2012, 2014).
Комментарии
Да по барабану.
Сергею - дальнейших побед! А вот то, что "мутки" бездействуют это просто преступно!
2 4.06.2018 10:45
Гость
не-не, вы не обратили внимание на самое главное слово в заголовке - "ЗАРУБЕЖНЫМИ"!!! типа в Голландии может проводиться чемпионат России. очередная замануха для "патриотов" и бабушек у подъездов
Каждый зарабатывает себе деньги на жизнь как умеет.
могет че сказать
4.06.2018 11:01
Гость
Каждый зарабатывает себе деньги на жизнь как умеет.
Неет уважаемый, если бы он был просто спортсмен, тогда можно было бы так сказать, а эта субстанция носит погоны лейтенанта Российской армии, получает денежное и вещевое довольствие, ему идет выслуга лет, он пользуется всеми льготами военнослужащего и т.д. Обставился так сказать, будущее себе обеспечил...бессовестный.
он че мент чтоль?