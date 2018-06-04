Фото: irkutsk.news
Общий объем долгов россиян в I квартале вырос на 5%, достигнув 4 триллионов рублей. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).
Уточняется, что почти 50% (1,8 триллиона рублей) данных долгов — это невыплаченные и просроченные кредиты.
В тексте говорится, что неплатежи более характерны для потребительских кредитов, а вот ипотеку граждане страны стараются оплачивать вовремя.
По словам экспертов, рост долгов всего на 5% — это хороший показатель. Он связан с жесткими требованиями банков к заемщику.
Комментарии
Повышаем уровень жизни нас...
Получается, корячишся-корячишся, пашеш-пашешь, что бы хоть как то жить, а в итоге остаёшься должен, да ещё и дофига должен то?
Живем в кредит. И нет надежд.
При жестких требованиях к заемщикам долгов в 4 триллиона не бывает.
А в эту цифру проценты на просрочку вошли или нет?