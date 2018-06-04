Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru, kremlin.ru, katun24.ru, altairegion22.ru
Назначение на должность временно исполняющего обязанности губернатора Алтайского края, как представляется, круто изменило жизнь Виктора Томенко, которому доверили управление целым регионом.
В контексте прибытия нового краевого лидера в Барнаул портал Amic.ru решил вспомнить, что за последние дни успел сделать Виктор Петрович и сколь насыщенным оказался его рабочий график.
Напомним, что назначение Томенко на пост врио губернатора Алтайского края состоялось 30 мая. В тот же день он прибыл в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, который и принял решение о том, чтобы 47-летний управленец возглавил наш регион.
Затем Виктор Петрович вернулся в родной для себя Красноярский край и 31 мая попрощался с правительством региона, которым он руководил на протяжении нескольких лет. "Я уезжаю, но частичка Красноярского края в моем сердце останется навсегда", — сказал в этот день Виктор Томенко.
А утром 1 июня врио губернатора Алтайского края уже прибыл в Барнаул. Первый день лета выдался для него очень насыщенным. В краевой столице он был представлен региональному правительству, депутатскому корпусу и пообщался с прессой.
По-настоящему первым трудовым днем в Алтайском крае для Виктора Томенко стал выходной — суббота, 2 июня, когда врио губернатора провел первое рабочее совещание с региональным кабмином и объявил о том, что им был подписан указ об отставке краевого правительства.
В этот же день Виктор Томенко взял на контроль ситуацию в селе Зимино Топчихинского района, где в результате пожара было уничтожено здание сельской администрации. Ситуацию он обсудил в телефонном разговоре с главой Топчихинского района Денисом Тренькаевым.
В воскресенье, 3 июня, глава региона совершил ознакомительный объезд Барнаула вместе с главой краевой столицы Сергеем Дугиным. Город врио губернатора понравился. Он отметил, что в региональном центре уже многое сделано, но необходимо продолжать намеченные планы по развитию столицы края и активно взаимодействовать с федеральным центром.
А сегодня, 4 июня, вместе с сибирским полпредом президента Сергеем Меняйло Виктор Томенко работает на форуме "Алтай. Точки роста-2018".
Очевидно, что в ближайшие месяцы график врио губернатора будет очень напряженным. Необходимость знакомства с регионом и новые полномочия обязывают.
Комментарии
Давай! Давай, Витя жги!!!
Успехов в работе новому Губернатору.
На лестницу повели....
Интересно, народ то куда подевался? Разогнали?
4.06.2018 10:57
Гость
Успехов в работе новому Губернатору.
Он пока что врио губернатора.
Раз Путин прислал значит он и будет, а наши если не выберут их попросту разгонят