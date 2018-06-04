Фото: eurosport.com
Теннисист с Украины Сергей Стаховский в интервью каналу "112 Украина" рассказал о неприязни и предубеждении к русскоговорящим людям. Об этом пишет РИА Новости.
Так спортсмен ответил на вопрос журналиста, принципиально ли ему добиваться победы над соперниками из РФ.
По словам Стаховского, он не думает об этом, когда выходит на корт. "Все, что у тебя в голове, — это завершить удачно сегодняшний матч. Хотя в 2014 году, когда только все [госпереворот] начиналось, у меня на подсознательном уровне что-то срабатывало, я думаю. А так на корте сейчас точно нет", — цитирует агентство спортсмена.
Также теннисист отметил, что у него есть предубеждение к русскоговорящим людям. "Когда я слышу русскую речь, то меня сначала так сразу… Просто так бы сразу задушил", — заявил он, подчеркнув, что слова про удушение были шуткой.
При этом само интервью проходило на русском языке, на это обратил внимание журналист. После этого спортсмен тут же перешел на украинский, добавив, что его собеседник сам начал разговор на этом языке.
"Понятно. Только вы не душите меня, пожалуйста. Хорошо?" — пошутил журналист в ответ, после чего интервью продолжилось на русском.
Стаховский является победителем семи турниров Ассоциации профессиональных теннисистов, а также финалистом Открытого чемпионата США по теннису 2004 года в одиночном разряде среди юношей.
Комментарии
тоже кастрюлеголовый
ничего, переобуешься - как и большинство каклов
патриот. главное - чтобы сам не удавился, думает то он на русском скорее всего
что такое "русский язык" - суржик украинского татарского и мордовского с примесью латыни греческого французского английского и болгарского языков
ну хотя бы не нейтрал, а нормальный мужик! тем более это шутка, в отличии от жырика и кэсельтв