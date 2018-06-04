Фото: vpk-news.ru
Российская авиастроительная отрасль может изменить тяжелый дальний транспортный самолет Ан-124 "Руслан" и вновь начать его выпуск под другим брендом. Об этом накануне заявил член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник, пишет ТАСС, ссылаясь на радио "Говорит Москва".
"По всем международным правилам мы должны нести эту марку — Ан-124, если мы не внесли существенных изменений в этот самолет", — рассказал Сытник, отметив, что изменения будут вноситься, из-за чего самолет пойдет под иным брендом. Также он подчеркнул, что конструкторы из РФ внесли не меньший вклад в разработку воздушного судна по сравнению с украинскими.
По словам Сытника, в модернизированном "Руслане" будут изменены авионика, конструкция шасси, двигатели. "База Ан-124, но практически это будет другой самолет", — добавил он.
Функции по продлению сроков эксплуатации и поддержанию летной годности самолетов Ан-124 "Руслан" в РФ возложены на Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина.
Ранее командующий Военно-транспортной авиацией, генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов заявил, что Россия рассматривает вопрос возобновления производства данных самолетов. В свою очередь, как отмечал вице-президент по транспортной авиации ПАО "ОАК", гендиректор ПАО "Ил" Алексей Рогозин, возобновление производства Ан-124 "Руслан" в новом облике является решаемой задачей.
Комментарии
Ну а чё не выпускать то? Нива 213 же идёт под новым брендом-НИВА Урбан.
И этому налепите чё нить.
Прикольно. Новости российской авиапромышленности: возобновление выпуска Ил-76, Ту-160. Теперь вот про Ан-124 заговорили. Писал уже как-то:
"Но как-то в РФ все полумерами ограничиваются, перепиливают самолеты 70-80 годов прошлого века. Не то это все! Надо восстановить производство Ил-2! Или И-16."
Добавлю - еще было бы здорово восстановить производство ТБ-3. Очень брутально смотрелся, настоящий стимпанк.
Папа научил сынка, как пилить бюджетные деньги. Смешно конечно, когда делетант управляет авиастроительной отраслью. Крутое пике обеспечено.
сынулька рагозинский рукамиводит! а недавно один сказочный тупица предлагал устаревшие Ту-160 переделать в пассажирские.