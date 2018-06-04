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Более 121 тысячи семей в Алтайском крае потратили материнский капитал на улучшение жилищных условий. Об этом пишет правительство региона, ссылаясь на региональное отделение Пенсионного фонда РФ (ПФР).
Уточняется, что свыше 87 тысяч семей частично или полностью погасили жилищные кредиты, еще более 34 тысяч семей улучшили жилищные условия без приобретения кредитов. Подчеркивается, что покупка жилья остается самым востребованным направлением расходования маткапитала в Алтайском крае.
В сообщении говорится, что в регионе подали более пяти тысяч заявок на обучение детей и 61 заявку на перевод маткапитала на накопительную пенсию мамы.
В правительстве напоминают, что с текущего года ПФР принимает заявку от нуждающихся семей на получение ежемесячной выплаты из средств маткапитала. На конец мая было принято 97 заявлений на подобную выплату.
Всего за время действия программы сертификат на маткапитал получили более 154 тысяч алтайских семей, из них свыше 93 тысяч полностью потратили деньги.
Также подчеркивается, что в электронном виде подать заявление на получение сертификата и распоряжение его средствами можно через личный кабинет на сайте ПФР или через портал "Госуслуги".
Комментарии
Какая же это тупость, когда все вынужденно скидываются деньгами тем, вся заслуга которых состоит в том, что они переспали, залетели и вообще биология сработала.
овуляшки фиговы...понарожают по 3 потом ноют жить не где думать надо головой хотяяяя...
у них ее нет