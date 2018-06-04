Уход Александра Карлина с поста губернатора Алтайского края оставил несколько в тени другие громкие кадровые перестановки в регионе. Часть из них еще не состоялась и пока только готовится, другие стали свершившимся фактом. При этом в центре внимания оказалась вовсе не политическая сфера, большинство перестановок, как ни странно, затрагивает силовые структуры.
Портал Amic.ru подготовил обзор основных кадровых изменений.
Следственный комитет
Ранее ИА "Амител" уже писало о вероятном переводе в другой регион руководителя СУ СКР по Алтайскому краю Евгения Долгалева. Здесь он работает с 2012 года. По данным наших источников, о смене прописки главного следователя по региону должно стать известно еще до наступления осени. И если раньше в числе возможных регионов, где Долгалев мог получить назначение, указывались территории за пределами СФО, то в последнюю неделю все активнее стал называться Красноярский край. К слову, именно оттуда прибыл врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко.
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МВД
Главный алтайский полицейский Олег Торубаров также, судя по всему, не останется в своем кресле. Здесь решение ожидается не позднее августа. Почти наверняка Торубаров отправится на юг, в Крым, где станет республиканским министром внутренних дел. На Алтае он работает с 2013 года.
Арбитражный суд Алтайского края
Председатель суда Виктор Огай покинет свой пост в конце сентября из-за того, что ему исполнится 70 лет. По законодательству это предельный возраст пребывания в должности судьи. Возглавляет региональный арбитраж с 2007 года.
УФСИН Алтайского края
Генерал-майор внутренней службы Валерий Усачев может уйти на повышение в Москву буквально в ближайшие дни. Речь идет об одной из должностей в главке ФСИН России. Усачев всегда был на хорошем счету у федерального руководства, он входит в топ-10 лучших руководителей региональных управлений ФСИН. В регионе работает с 2011 года.
Алтайская митрополия
Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий до конца года может возглавить одну из епархий в европейской части страны. Если это произойдет, никакой сенсации тут не будет: РПЦ периодически меняет священнослужителей высокого ранга на ключевых постах. Напомним, Сергий на Алтае с 2013 года. Вначале в качестве епископа, а затем, с 2015 года, и митрополита.
Правительство Алтайского края
Первым из старой команды, кто покинул свою должность, стал первый вице-премьер регионального кабмина Сергей Локтев. Он ушел по собственному желанию. Пока его место остается свободным. Другой первый зампредседателя правительства Александр Лукьянов продолжает работу.
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Совет Федерации
Сенатор от исполнительной власти Алтайского края Михаил Щетинин, вероятно, сохранит свое место в верхней палате российского парламента до сентября. Дальше все будет зависеть от воли нового губернатора, которого жители региона выберут осенью. Именно он предлагает три кандидатуры, одну из которых позднее вправе наделить полномочиями сенатора. Надо признать, что определенные шансы сохранить свой мандат в Совфеде у Михаила Щетинина остаются.
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АлтГУ
Срок полномочий ректора Алтайского госуниверситета Сергея Землюкова истекает в августе 2018 года. Федеральный Минобр уже продлевал контракт Землюкова прошлым летом, несмотря на достижение предельного возраста — 65 лет. Учитывая, что свой пост покинула прежний министр образования Ольга Васильева (она возглавила вновь образованное Министерство просвещения), на этот раз вопрос с пролонгированием полномочий ректора АлтГУ может быть решен не в его пользу. Впрочем, при таком раскладе он почти наверняка пересядет в вакантное место президента вуза.
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Комментарии
А митрополит Сергий то каким боком?
А Карлин - это кто?
Рванули с тонущего коробля
Смена силовиков одновременно со сменой губернатора - это хорошо! Глядишь, кое-кто из уверовавших в свою безнаказанность чинуш задумается о скоренькой добровольной отставке, по примеру Локтева, а кто не задумается - тому помогут... Им же на новом месте тоже отличиться нужно будет, и чем быстрей и громче - тем лучше. Еще бы главного ФСБшника поменять - вот бы тараканы-то забегали!
Валите все.... Толку от вас..
Опасные и хитрые. Я б на месте нового губернатора от всех избавилась, а то мало ли что... Как Евдокимова посодят на машинку и ага...
4.06.2018 11:46
- гость -
его в первую очередь! Может, хоть от планетария отвяжутся.
Новый за собой приведёт свою команду,правильно и сделает.А ещё бы копнул весь благословленный первым замом бизнес.Там такие бюджетные денежки крутятся!
Все на повышение. 65 лет должно быть предельным возрастом, там уже и память барахлит и скорость мышления не та....
Опасные и хитрые. Я б на месте нового губернатора от всех избавилась, а то мало ли что... Как Евдокимова посодят на машинку и ага...
-ага куклу Евдокимова посадют привяжут водителя и охранника напичкают наркотой Назарчук-каскадер разгонит машину до 165 направит в березу и выпрыгнет из машины-предварительно развязав охранника Евдокимова и водителя и удалив из крови наркоту.
ну ты сказочник!
4.06.2018 13:31
- гость -
посмотрите на ютубе телеканал звезда "Улика из прошлого" Евдокимов
65 лет должно быть предельным возрастом, там уже и память барахлит и скорость мышления не та....
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Казалось бы при чем здесь Путен?