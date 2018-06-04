Фото: vk.com/barneos22
Серьезное ДТП произошло 4 июня на Барнаульском шоссе в Новоалтайске — по данным очевидцев, не обошлось без пострадавших.
"ДТП с пострадавшими на Барнаульском шоссе", — сообщается в паблике Barnaul 22. На фото с места событий видно, что в результате аварии в кювете оказался грузовик, а на обочине стоит развернутый против движения кроссовер.
В краевой ГИБДД порталу Amic.ru подтвердили факт ДТП. Подробностей аварии пока нет. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
Комментарии
торопитесь ...успели везде??