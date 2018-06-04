Главным культурным событием этой недели будут "Большие гастроли" Омского ТЮЗа, которые пройдут в краевой столице с 5 по 9 июня. В афише шесть спектаклей, а показывать их будут с полноценными декорациями, костюмами и полным актерским составом.
С детьми можно пойти на спектакли "Приключения Ёжика и Медвежонка, или Обыкновенный необыкновенный день", "У лис длинные носы", сказочный мюзикл "Волшебник Изумрудного города".
Вечерний репертуар гастролей украшают такие спектакли, как "Плутни Скапена", комедия "Свадьба" и пластический спектакль без слов "Танцплощадка 41/45" в режиссуре Владимира Золотаря.
Кроме этого, во вторник в театре кукол "Сказка" в 16:00 свою работу представят выпускники Новосибирского государственного театрального института факультета кукол. Спектакль получил название "Похороните меня за плинтусом" (14+), а поставлен он по одноименному сценарию экранизации Павла Санаева.
После просмотра спектакля зрителей приглашают на круглый стол "Место современной литературы в театральном пространстве". Участие в мероприятии примут главный режиссёр Московского детского камерного театра кукол, Почётный деятель искусств Москвы Валерий Баджи, доцент кафедры актерского мастерства и режиссуры Новосибирского государственного театрального института отделения театра кукол Эльмира Куриленко, а также представители театральной общественности Барнаула.
Кроме того, 5 июня в 19:00 во Дворце спорта выступит легендарная группа "Ленинград".
Среда
В 19:00 в "Опере" начнется интеллектуальная игра "60 секунд". Это классическая игра "Вопрос-Ответ", похожая на известные телепередачи. Участники разделятся на команды и будут соревноваться в знании тех или иных вопросов. Подробную информацию можно узнать по телефону: +7 (913) 705-55-95.
Четверг
7 июня в 18:30 в концертном зале "Сибирь" состоится гала-концерт краевого социального благотворительного проекта "Эстафета добрых дел" – 2018. В концерте примут участие: Сергей Майский, Сергей Миньков, Константин Евдокимов, Светлана Комольцева, Михаил Кармаш, Женя Вилль, Сергей Ведерников, Виталий Гасаев, Валерия Янгунаева, Stolypin Rock, цирковая студия "Арлекино", Light Cheer, НХА "Молодость", трио "ВВС", ОАБТ "Созвездие", а также лучшие творческие коллективы городов и районов Алтайского края.
Пятница
В пятницу будет интересно на "Бирюзовой Катуни", здесь отметят День России и с 8 по 12 июня пройдет Всероссийский фестиваль традиционной культуры. В программу войдет праздник русского фольклора "Древо", творческая встреча этнокультурных объединений "Я горжусь тобой, Алтай!", выставка-ярмарка "Живое ремесло", творческая лаборатория по освоению традиционных форм фольклора, праздничный гала-концерт и многое другое.
Суббота
В конце длинной рабочей недели можно также либо посетить спектакль Омского ТЮЗа, либо отдохнуть на фестивале на "Бирюзовой Катуни".
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