Фото: tvs-media.ru
В России появятся приподнятые пешеходные переходы. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на разработчиков проекта.
Издание пишет, что новые "зебры" могут появиться рядом с подъездами и детскими площадками для повышения безопасности пешеходов.
Согласно предварительной версии проекта, конструкции с нанесенной полосатой разметкой будут приподняты на десять сантиметров. Разработчики считают, что такие пешеходные переходы заставят автомобилистов сбрасывать скорость, как перед "лежачим полицейским".
По словам главы проектно-технического комитета "Удобная дорога" при Росстандарте Александра Шумского, проект в данный момент находится на стадии разработки и по плану будет готов к концу года. Его утверждение должно произойти в следующем году.
Комментарии
надо метра на 4 поднять. и по бокам сделать лестницы. а машины будут проезжать под ним
Деньги у страны на всякие авантюры есть, а на то,чтобы сделать надземные (подземные) закрытые, обогреваемые, механизированные, пешеходные переходы - НЕТ! Ну объявите в международный розыск Абрамовича и заставьте на сотую (!!!) часть украденных денег построить такие переходы...
За бугром кладут пластикового лежачего полицейского до и перед переходом. И дешевле и практичней, чем гору эту накатывать и раскрашивать. Но у России же свой путь, как обычно.
На взлёте, будут пешэходов сбивать?
Зимой от снега будет "удобно" чистить.
Во время дождей лужи будут скапливаться, т.к. это преграда для водотока
Пусть делают! хоть нормально можно будет дорогу перейти, а не по щиколотку в воде!
Сточные воды с жилых домов теперь прямо на тротуар выводят . И после дождя раньше сухие тротуары теперь плывут . ЧТО сделали уроды????
Наконец цивилизация приближается даже не верится!