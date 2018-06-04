Комитет дольщиков появился в Алтайском крае с подачи Госинспекции

В конце мая в Алтайском крае был создан комитет дольщиков. В него вошли представители Общественной палаты Алтайского края, а также участники долевого строительства проблемных объектов.
Как сообщается на сайте краевой Госинспекции, комитет появился при Общественном Совете Госинспекции. Структуру создали по поручению правительства Алтайского края.
Данный орган призван обеспечить общественный контроль в сфере отношений, связанных с участием граждан в долевом строительстве. Любопытно, что в комитет вошли не только дольщики проблемных объектов, чьи вопросы удалось разрешить, но и тех долгостроев, с которыми только предстоит разобраться.
24 мая прошло первое заседание комитета дольщиков. Члены комитета поделились с представителем дольщиков дома по улице ЮжСиба, 52 "а" в Новоалтайске опытом завершения строительства проблемных домов в процедуре банкротства застройщика. Решено провести "день открытых дверей" для дольщиков указанного дома, чтобы рассказать об особенностях процедуры банкротства.
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Кроме того, в задачи нового комитета входит оказание помощи в организации эффективного взаимодействия органов госвласти, местного самоуправления, застройщиков и граждан при разрешении проблемных ситуаций; информирование населения о проводимой работе по защите прав дольщиков; правовая помощь участникам долевого строительства; подготовка предложений о внесении изменений в отраслевое законодательство; просветительская деятельность.
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