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Правительство РФ в конце минувшего месяца одобрило поправки в Бюджетный кодекс, расширяющие полномочия Счетной палаты и Минфина на проверку расходов в регионах. Они прошли согласование в министерствах и ведомствах и планируются к внесению в Госдуму, пишут "Ведомости" со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту.
Поправки, которые могут быть приняты в июле, наделяют Счетную палату и Федеральное казначейство правом контролировать исполнение региональными властями всех законов о расходах местных бюджетов, включая законы об адресной социальной помощи, рассказал газете чиновник финансово-экономического блока кабмина. В пояснительной записке сказано, что уже в данный момент "многие виды нарушения законов и иных нормативных актов, наносящих госбюджету финансовый ущерб, не считаются нарушением бюджетного законодательства, а поэтому контрольные органы не могут с ними бороться".
Кроме этого, предлагается расширить контроль Счетной палаты и казначейства за расходованием межбюджетных трансфертов, в том числе за тем, как муниципалитеты тратят деньги, которые поступают регионам из федерального бюджета.
Согласно поправкам, Счетная палата и Федеральное казначейство смогут вводить ограничения против получателей денег, которые тратят бюджетные средства нецелевым образом. Для применения санкций Министерство финансов планирует создать специальную методику. Также ведомством будет разработана единая федеральная система стандартов внутреннего государственного финансового контроля, которая будет утверждена постановлением правительства.
В заключение отмечается, что и Счетная палата, и казначейства получат также контроль за средствами, которые выделены фондам пенсионного, социального и медицинского страхования. Эти поправки позволят муниципальным контрольным финансовым органам привлекать СП или Федеральное казначейство к проведению внутреннего финансового аудита местного бюджета.
Комментарии
Бред! А открыть УК РФ на статье Нецелевое расходование бюджетных средств - недосуг! Какие ограничения - там статья!