Режим ЧС могут ввести в Алтайском крае из-за проблем с посевной

Фото: oblgazeta.ru
Режим чрезвычайной ситуации могут ввести в Алтайском крае из-за проблем с посевной кампанией.
Как передает с полей форума "Алтай. Точки роста — 2018" корреспондент портала Amic.ru, 4 июня временно исполняющего обязанности губернатора Виктора Томенко спросили о возможности введения режима ЧС в крае.
Врио главы региона на это ответил, что ситуация в регионе действительно сложная. По его словам, решение о том, как ее исправить, будет принято в ближайшие дни.
Между тем напомним, что, например, в соседней Новосибирской области режим ЧС в связи с проблемами с посевной был введен еще на прошлой неделе.
Отметим, что введение режима чрезвычайной ситуации позволяет использовать дополнительные механизмы в части решения проблемы. В подобных условиях есть возможность рассчитывать на дополнительную государственную поддержку аграрного сектора и вести переговоры с кредиторами о пролонгации займов для сельскохозяйственников.
Напомним, что причиной проблем с посевной в Алтайском крае стала аномальная погода. Холодный и дождливый май обусловил отставание в темпах кампании от прошлогодних.
Комментарии
Не понимат в с/х? Ведь говорил, что с посевной все ОК?!
В этом году лучше не сеять, прошлый урожай не продали ещё.
Да и цены на ГСМ неадекватные, с таким ценником сеять только чтобы наработаться .